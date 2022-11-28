Три мяча от Исламхана и голы Нойеру. Кто из казахстанцев забивал вратарям ЧМ-2022

Чемпионат мира-2022 в Катаре - главное футбольное событие четырехлетия. На этот мундиаль в составе 32 национальных команд в свои сборные вызваны 99 вратарей - по три-четыре в каждой команде. Среди них немало голкиперов, которые пропускали голы от казахстанских игроков. Корреспондент Vesti.kz рассказывает об этом подробнее.

Всего на чемпионате мира-2022 есть девять вратарей, которые вытаскивали мячи из сетки ворот после ударов казахстанских соперников. В сумме они пропустили 14 мячей. Начнем с тех, кто пропустил по одному голу.

Саад Аль-Шиб (Катар) - пропустил один гол от казахстанцев

32-летний вратарь пропустил два мяча в матче открытия ЧМ-2022 от команды Эквадора (0:2). Мало кто знает, что свой единственный гол в азиатской Лиге чемпионов казахстанский полузащитник Бауыржан Исламхан забил в сентябре 2020 года именно этому голкиперу.

Тогда "Аль-Айн" Исламхана, представляющий ОАЭ, и катарский "Аль-Садд" Аль-Шиба разошлись миром - 3:3.

Дэнни Вукович (Австралия) - пропустил один гол от казахстанцев

Этот вратарь еще не играл на ЧМ-2022 и вряд ли сыграет, ведь номером один в этой сборной является Мэттью Райан. 37-летний Вукович в сентябре 2020-го защищал цвета бельгийского "Генка". И в тот день его команда разгромно проиграла "Беерсхоту" (2:5), в составе которого гол после выхода на замену забил казахстанец Ян Вороговский.

Альфонс Ареоля (Франция) - пропустил один гол от казахстанцев

В начале сентября 2014-го будущий чемпион мира-2018 играл за молодежную сборную "трехцветных". В Астане его команда разгромила молодежную команду Казахстана со счетом 5:1. На 36-й минуте хозяева забили гол престижа, автором которого стал нападающий Роман Муртазаев.

На ЧМ-2022 Ареоля пока не играл, ведь в рамке лидер команды - Уго Льорис.

Симон Миньоле (Бельгия) - пропустил один гол от казахстанцев

В октябре 2011-го Миньоле отыграл 90 минут в домашнем матче против сборной Казахстана - 4:1. Хозяева уверенно вели в счете, но на 86-й минуте гости забили гол престижа - Кайрат Нурдаулетов реализовал пенальти.

Как и в случае с Ареоля, Миньоле трудно проявить себя на ЧМ, ведь его конкурент за место в основе - сам Тибо Куртуа.

Руй Патрисиу (Португалия) - пропустил один гол от казахстанцев

Португальцы свой второй матч на ЧМ-2022 проведут только сегодня, и в первой игре в рамке стоял 23-летний Диогу Кошта, который в конце игры едва не привез гол. Поэтому у 34-летнего Патрисиу есть шансы сыграть в Катаре.

В феврале 2018-го в Лиге Европы пересеклись пути лиссабонского "Спортинга" и "Астаны". В двух встречах Руй пропустил четыре гола от игроков казахстанского клуба, но единственным казахстанцем среди авторов гола стал Дмитрий Шомко. Наверняка вы помните эту пушку защитника с левой ноги, которая принесла "Астане" результативную ничью на выезде - 3:3.

Дэнни Уорд (Уэльс) - пропустил два гола от казахстанцев

29-летний валлийский страж ворот вышел на замену в концовке проигранного матча с Ираном (0-2), после того как основного голкипера Уэйна Хеннесси удалили с поля. В итоге именно Уорд пропустил два гола в компенсированное время.

Этот вратарь дважды пропускал от казахстанцев, причем с перерывом в пять лет. В 2010-м он выступал за юношескую сборную Уэльса до 19 лет, и тогда команды разошлись миром - 1:1. Саят Сариев забил мяч в ворота Дэнни.

В 2015 году Уорд пропустил еще и от Исламхана в еврокубках в рамках противостояния между шотландским "Абердином" и алматинским "Кайратом". Тогда казахстанский коллектив прошел в следующий раунд с общим счетом 3:2.

Фредерик Реннов (Дания) - пропустил два гола от казахстанцев

Быть сменщиком Каспера Шмейхеля тоже непросто, но когда его нет - у Реннова резко повышаются шансы на выход на поле. Так было и в двух матчах против сборной Казахстана в 2016 и 2017 годах. Фредерик помог одержать две победы - 4:1 дома и 3:1 в гостях, но пропустил от Гафуржана Суюмбаева и Исламбека Куата.

Мануэль Нойер (Германия) - пропустил два гола от казахстанцев

Опытнейшему капитану сборной Германии казахстанские футболисты забивали дважды. Но если о голе игрока сборной Казахстана Генриха Шмидтгаля в 2013 году многие помнят (тогда немцы выиграли со счетом 4:1), то о мяче ныне покойного экс-защитника сборной Сергея Каримова знают далеко не все.

В 1/8 финала Кубка Германии встретились "Вольфсбург", за который играл Каримов, и "Шальке", чьи ворота защищал Нойер. На 90-й минуте встречи Сергей забил гол и сравнял счет. Все дошло в итоге до серии пенальти, в которой "волки" одержали победу - 5:3, а решающий 11-метровый реализовал все тот же казахстанец.

На ЧМ-2022 Нойер пропустил три мяча в двух матчах группового этапа.

Предраг Райкович (Сербия) - пропустил три гола от казахстанцев

Пути этого сербского голкипера пересекались с казахстанскими клубами дважды - когда он играл за "Црвену Звезду" против "Кайрата" в 2015 году, а в 2017-м он защищал цвета "Маккаби" из Тель-Авива в противостоянии с "Астаной".

Оба раза командам Райковича было не до веселья после игр с казахстанскими коллективами. Но от местных игроков он пропускал лишь в противостоянии "Црвены Звезды" и "Кайрата". Забили в его ворота Ермек Куантаев, Исламхан и Куат.

Прямо сейчас Райкович является третьим выбором в сборной Сербии на позицию вратаря. Поэтому понятно, что на ЧМ-2022 сыграть 27-летнему Предрагу будет крайне проблематично.

Исламхан является большим специалистом по вратарям ЧМ-2022. Он огорчил троих голкиперов - Аль-Шиба, Уорда и Райковича. Выделяется и Куат, который забивал в ворота Реннова и Райковича.

Прямая трансляция матчей Бразилии, Португалии и еще двух игр ЧМ-2022 по футболу

Фото: FIFA World Cup©️