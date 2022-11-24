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Новости спорта Сборные ЧМ-2022
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Модричу покорилось историческое достижение на ЧМ-2022

Модричу покорилось историческое достижение на ЧМ-2022
©fifa.com

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич стал первым футболистом в истории, сыгравшим и на чемпионатах мира, и на чемпионатах Европы в трех разных десятилетиях, сообщает "Чемпионат".

Выйдя на поле в матче первого тура группового этапа ЧМ-2022 в Катаре, в котором сборная Хорватии встретилась с Марокко (0:0), Модрич добился этого уникального достижения.

37-летний хорватский полузащитник сыграл на четырех чемпионатах мира (в 2006, 2014, 2018 и 2022 годах) и на четырех чемпионатах Европы (в 2008, 2012, 2016 и 2020 годах). Всего за сборную Хорватии Модрич сыграл в 155 матчах, в которых забил 23 гола и сделал 25 результативных передач. Высшим достижением игрока в сборной является серебро ЧМ-2018 в России.

27 ноября в группе F сыграют Бельгия - Марокко, Хорватия - Канада. С турнирным положением команд можно ознакомиться здесь.

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Метки:
Хорватия ЧМ-2022 по футболу Модрич Лука Реал Мадрид

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