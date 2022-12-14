Месси сделал заявление о будущем в сборной Аргентины перед финалом ЧМ-2022

Лионель Месси рассказал, что чемпионат мира-2022 по футболу в Катаре станет для него последним за сборную Аргентины, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Я очень счастлив, что смог добиться этого. Я завершу свои выступления на чемпионатах мира, сыграв свой последний матч в финале", - приводит слова Месси Ole.

При этом не исключается, что Месси проведет еще несколько матчей перед окончательным уходом из национальной команды, но может случиться и так, что в случае победы в финале ЧМ-2022 он решит больше не играть за сборную Аргентины.

Напомним, что Аргентина обыграла в полуфинале Хорватию (3:0) и решающий матч на мундиале в Катаре проведет с победителем второй полуфинальной пары Франция - Марокко.

Финал состоится 18 декабря, а днем ранее будет сыгран матч за третье место.

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