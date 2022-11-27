Мбаппе сравнялся с легендой французского футбола по голам за сборную

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе, который оформил дубль в матче чемпионата мира-2022 с Данией (2:1), догнал легенду французского футбола Зинедина Зидана по голам за национальную команду. На счету Мбаппе теперь 31 забитый мяч. Кроме того, форвард ПСЖ обошел по этому показателю Жюста Фонтена и Жан-Пьера Папена, сообщает "Чемпионат".

На чемпионате мира в Катаре у Мбаппе уже три забитых мяча в двух матчах - ранее его гол помог сборной Франции обыграть Австралию со счетом 4:1 в матче первого тура группового этапа.

На ЧМ-2018 в России Мбаппе забил четыре мяча в семи матчах и помог своей сборной завоевать титул чемпионов мира.

Сборная Франции стала первой командой на ЧМ в Катаре, которая обеспечила себе выход в плей-офф турнира.

Матчи третьего тура в квартете D пройдут 30 ноября. Сыграют Тунис - Франция, Австралия - Дания.

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