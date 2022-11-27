Франция добилась исторического достижения на ЧМ по футболу

Сборная Франции по футболу впервые в истории выиграла шесть матчей подряд на чемпионатах мира. Последней сборной, которой это удавалось, была Испания в 2010 году, сообщает Opta Sports.

Во втором туре группового этапа ЧМ-2022 Франция обыграла Данию (2:1) и досрочно вышла в плей-офф мундиаля в Катаре.

Матчи третьего тура в квартете D пройдут 30 ноября. Сыграют Тунис - Франция, Австралия - Дания. С турнирным положением команд можно ознакомиться здесь.

Полное расписание трансляций ЧМ-2022 в Казахстане приведено по этой ссылке.

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