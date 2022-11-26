Дубль Мбаппе принес победу Франции и обеспечил ей выход в плей-офф ЧМ-2022 в Катаре

Сборная Франции одержала победу над Данией во втором туре группового этапа чемпионата мира по футболу 2022 в Катаре и обеспечила себе досрочный выход в раунд плей-офф, передает корреспондент Vesti.kz.

В составе победителей дублем отметился Киллиан Мбаппе, а в составе датчан гол престижа забил Андреас Кристиансен (2:1). Благодаря второй победе французы набрали шесть очков и обеспечили себе выход в плей-офф. В параллельной игре Тунис неожиданно уступил Австралии (0:1), которая занимает второе место.

В последнем туре Франция сыграет с Тунисом, а Дания с Австралией.

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