Марокко установило рекорд среди африканских сборных на ЧМ-2022

Сборная Марокко набрала семь очков на групповом этапе ЧМ-2022 по футболу в Катаре. Это рекорд среди африканских сборных, сообщает Opta Sports.

Также Марокко стало первой африканской сборной с 1998 года, выигравшей группу на чемпионате мира, в 1998-м это удалось Нигерии.

Напомним, Марокко обыграло Канаду (2:1) в третьем туре групповой стадии и с первого места вышла в 1/8 финала, где 6 декабря сыграет с Испанией. Из квартета F также вышла Хорватия, ее соперником по плей-офф будет Япония - встреча состоится 5-го числа.

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