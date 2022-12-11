Криштиану Роналду разобрал провал сборной Португалии на ЧМ-2022 в Катаре

Криштиану Роналду прокомментировал поражение сборной Португалии в четвертьфинале чемпионата мира в Катаре, сообщают Vesti.kz.

Напомним, что его команда проиграла Марокко со счетом 0:1 и вылетела с турнира. Роналду после этого разрыдался перед камерами. А теперь он написал большой пост в Instagram, в котором признался, что победа на ЧМ была его мечтой.

"Выиграть чемпионат мира с Португалией было самой большой и амбициозной мечтой в моей карьере. К счастью, я выиграл много международных титулов, в том числе и за Португалию, но поставить нашу страну на самый высокий уровень в мире было моей самой большой мечтой.

Я боролся за это. Я упорно боролся за эту мечту. На пяти чемпионатах мира, в которых я участвовал за последние 16 лет, я всегда был рядом с великими игроками, при поддержке миллионов португальцев, и отдал все свои силы. Я оставил все на поле. Никогда не обращал внимания на борьбу и никогда не отказывался от этой мечты.

К сожалению, вчера мечта закончилась. Не стоит реагировать на поражение. Я просто хочу, чтобы все знали, что много сказано, много написано, много размышлений - но моя преданность Португалии не изменилась ни на мгновение. Я всегда был еще одним борцом за цель каждого и никогда не отвернулся бы от своих товарищей и своей страны.

На данный момент мне больше нечего сказать. Спасибо, Португалия. Спасибо, Катар. Мечта была прекрасна, пока она длилась. Теперь нужно надеяться, что буря утихнет, после чего каждый сделает свои выводы", - написал Роналду.

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