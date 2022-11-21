Катар и Эквадор установили антирекорд ЧМ по футболу

Катар проиграл Эквадору со счетом 0:2 в матче открытия чемпионата мира по футболу 2022 года, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сборная Эквадора одержала победу в первом матче ЧМ-2022

По информации Opta Sports, в этой игре было нанесено лишь 11 ударов - это повторение антирекорда в матче ЧМ.

Эннер Валенсия, оформивший дубль, стал самым возрастным автором первого гола на ЧМ (33 года и 16 дней).

Катар стал первой страной-хозяйкой мундиаля, проигравшей в матче открытия.

Делайте прогнозы на Чемпионат мира 2022 и участвуйте в еженедельных розыгрышах от Parimatch с призами на 500 000 000 тенге, включая квартиры, наличные, топовые гаджеты и крупные бонусы!