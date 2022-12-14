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Известный инсайдер ММА сделал признание о Месси после выхода Аргентины в финал ЧМ-2022

Известный инсайдер ММА сделал признание о Месси после выхода Аргентины в финал ЧМ-2022
©instagram.com/afaseleccion

Известный российский инсайдер и журналист ММА Игорь Лазорин высказался о победе сборной Аргентины над Хорватией в 1/2 финала чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла на стадионе "Лусаил" и завершилась со счетом 3:0 в пользу южноамериканской команды. Один из мячей забил капитан аргентинцев Лионель Месси

"Тут надо быть честным. В начале чемпионата мира я не верил в Аргентину, не думал, что Месси потащит их. Но я ошибался. И слава богу. Этот гений заслуживает успеха", - написал он в своем телеграм-канале.

Напомним, в решающем матче, 18 декабря, Аргентина сыграет с победителем второй полуфинальной пары Франция - Марокко. Днем ранее неудачники полуфиналов встретятся в матче за третье место.

Месси вошел в историю ЧМ по футболу

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Метки:
Месси Лионель Аргентина ЧМ-2022 по футболу MMA

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