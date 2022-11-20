Один из лидеров сборной Дании назвал финалистов ЧМ-2022 по футболу

Полузащитник "Тоттенхэма" и сборной Дании Пьер-Эмиль Хейбьерг поделился соображениями о том, для кого предстоящий чемпионат мира в Катаре будет успешным, назвав своих фаворитов, сообщает "Чемпионат".

"На мой взгляд, Бразилия и Аргентина подходят к этому турниру с огнем в глазах. И у этих команд есть соответственно Неймар и Лионель Месси. Они должны быть в порядке, на полном ходу. Для меня именно аргентинцы и бразильцы являются фаворитами. И они могут встретиться в финале", - сказал он.

Отметим, что сборная Дании сыграет на чемпионате мира в группе D - ее соперниками будут Франция, Австралия и Тунис. Две лучшие команды из этого квартета выйдут на представителей группы С, где как раз представлены аргентинцы, а также сборные Польши, Мексики и Саудовской Аравии. Бразильцы сыграют в группе G с сербами, швейцарцами и камерунцами.

Прямая трансляция церемонии открытия и матча Катар - Эквадор ЧМ-2022 по футболу

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