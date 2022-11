Историческое событие произойдет на ЧМ-2022 по футболу

Впервые в истории чемпионатов мира по футболу главным рефери на матче будет работать женщина, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Матч третьего тура группового этапа ЧМ-2022 Коста-Рика - Германия обслужит француженка Стефани Фраппар. Помогать ей будут Нейза Бак и Карен Диас.

Игра пройдет 1 декабря.

Фраппар регулярно судит игры чемпионата Франции и еврокубков.

С турнирным положением команд в группе E можно ознакомиться здесь.

This Thursday, an all-female refereeing trio will take charge of a men’s @FIFAWorldCup match for the first time.



Stéphanie Frappart will be joined by assistants Neuza Back and Karen Diaz in overseeing @fedefutbolcrc against @DFB_Team.



History in the making! 🙌 pic.twitter.com/KusT7SOUn9