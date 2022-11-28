Испания побила свой рекорд на ЧМ по футболу

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При этом гол в прошедшей игре стал восьмым для сборной Испании в Катаре, в первом туре команда Луиса Энрике со счетом 7:0 разгромила Коста-Рику. Ранее команда Испании никогда не забивала так много на ЧМ, даже в 2010 году, когда она стала чемпионом, - тогда испанцы ограничились семью голами, что оставалось рекордным показателем "Красной фурии" на мундиалях.
1 декабря сыграют Япония - Испания, Коста-Рика - Германия. С турнирным положением команд можно ознакомиться здесь.
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