Испания не фаворит? Главный тренер "Барселоны" высказался о ЧМ-2022

Главный тренер "Барселоны" Хави не включил сборную Испании, за которую сам раньше играл, в число фаворитов ЧМ-2022 в Катаре. Он считает, что основные претенденты на чемпионский титул - это команды Бразилии и Аргентины.

"Фавориты ЧМ-2022? Возможно, я вижу Бразилию и Аргентину на шаг впереди европейцев. Неймар и Месси выглядят очень хорошо. Франция, Испания, Португалия, Англия, Германия, Бельгия и Хорватия также имеют неплохие шансы. Что касается Испании, надежда всегда есть. Луис Энрике создал хорошую команду, он идеальный тренер. Я с оптимизмом смотрю на сборную Испании", - цитирует Хави Sport.es.

Напомним, Испания на ЧМ в Катаре играет в группе Е против Германии, Японии и Коста-Рики.

Аргентина же в первом матче потерпела сенсационное поражение от Саудовской Аравии.

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