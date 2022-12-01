Иранского болельщика застрелили в голову после вылета сборной с ЧМ-2022

27-летний болельщик сборной Ирана по футболу Мехран Самак был застрелен в иранском городе Энзели после матча с США (0:1) в рамках третьего тура групповой стадии ЧМ-2022 в Катаре. Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что Самак начал сигналить из машины сразу после вылета иранцев с ЧМ, за что был немедленно застрелен в голову силами безопасности.

Напомним, что Иран с 3 очками занял третье место в квартете B, откуда в плей-офф мундиаля отобрались сборные Англии и США. В 1/8 финала, 3 декабря, американцы сыграют с Нидерландами, а 4-го числа британцы встретятся с Сенегалом.

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