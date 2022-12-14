Ибрагимович назвал победителя ЧМ-2022 по футболу в Катаре

Нападающий итальянского "Милана" Златан Ибрагимович еще перед полуфинальными матчами назвал победителя чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Я думаю, что уже предначертано, кто победит, и вы знаете, кого я имею в виду. Думаю, Месси поднимет трофей, это уже определено", - приводит слова шведа Goal.

Напомним, что сборная Аргентины разгромила Хорватию (3:0) и вышла в финал ЧМ-2022, в котором сыграет с победителем другой пары 1/2 финала Франция - Марокко.

Обладатель Кубка мира определится 18 декабря, а днем ранее будет сыгран матч за третье место.

Кстати, Месси установил личный рекорд за сборную Аргентины.

Делайте прогнозы на Чемпионат мира 2022 и участвуйте в еженедельных розыгрышах от Parimatch с призами на 500 000 000 тенге, включая квартиры, наличные, топовые гаджеты и крупные бонусы!