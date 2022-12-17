Хорватия лишь дважды проиграла на последних двух ЧМ по футболу

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Сборная Хорватии по футболу показала хороший результат на последних двух чемпионатах мира по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
По информации Opta Sports, хорваты проиграли лишь два из 14 матчей на последних двух ЧМ (шесть побед и шесть ничьих), уступив Франции в финале в России-2018 (2:4) и Аргентине в полуфинале в Катаре-2022 (0:3).
Напомним, что в матче за третье место команда Златко Далича обыграла Марокко (2:1) и во второй раз в своей истории стала бронзовым призером ЧМ.
18 декабря состоится финальный матч между сборными Аргентины и Франции. Начало - в 21:00 по времени Астаны.
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