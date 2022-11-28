Хави восхитился сборной Испании на ЧМ-2022 по футболу

Главный тренер "Барселоны" Хави рассказал, какая команда лучше всего проявила себя в прошедших матчах чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.

"Испания - это команда, которая играла лучше всех, возможно, как и Англия в первой игре, хотя Англии удалось добиться лишь ничьей с США. Испания сейчас находится на самом высоком уровне. Мне также понравились Бразилия и Франция, но Испания продемонстрировала превосходство, которого еще не было ни у одной другой команды", - приводит слова Хави "Чемпионат" со ссылкой на Football Espana.

Напомним, Испания в первом туре разгромила Коста-Рику (7:0), а во втором сыграла вничью с Германией (1:1). С турнирным положением команд в группе E можно ознакомиться здесь.

1 декабря сыграют Япония - Испания, Коста-Рика - Германия.

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