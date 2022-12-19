Хабиб посвятил пост финалу ЧМ-2022 по футболу

Бывший чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов побывал на финале чемпионата мира-2022 по футболу и прокомментировал его итог в соцсетях, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В решающем матче за золото мундиаля Аргентина обыграла Францию в серии послематчевых пенальти.

"Лучшая игра в истории. Лучший турнир в истории. Поздравляю Аргентину! Большое спасибо, Катар!" - написал он на своей страницу в Instagram.

Напомним, что ранее своими эмоциями от финала ЧМ-2022 также поделился казахстанский боец ММА Куат Хамитов.

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