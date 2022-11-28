Горячая супермодель засветила грудь на матче ЧМ-2022 по футболу

Фанатка сборной Хорватии по футболу и супермодель Ивана Кнолль продолжает напоминать о себе горячими фото, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Она посетила матч своей команды с Канадой (4:1) в рамках второго тура групповой стадии ЧМ-2022 в Катаре и похвасталась роскошными формами в соблазнительном платье. Свои снимки девушка опубликовала в соцсетях, вызвав бурю восторженных эмоций у своих подписчиков, коих у нее 759 тысяч.

При этом есть и те, кто критикует Кнолль за откровенный наряд, поскольку она пренебрегает правилами поведения в Катаре. В них указано, что женщины должны одеваться скромно, носить свободную одежду, закрывающую плечи, колени, грудь и шею. Также категорически запрещается надевать рубашки без рукавов, короткие платья, юбки и топы.

Ранее девушка раскритиковала уровень организации мундиаля в Катаре.