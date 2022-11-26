Сексуальная супермодель предстала на ЧМ-2022 в откровенном наряде

Фанатка сборной Хорватии Ивана Кнолл заявила о себе на ЧМ-2022 в Катаре, сообщает корреспондент Vesti.kz.

30-летняя Кнолл привлекла к себе внимание еще на чемпионатах мира в Бразилии и России и теперь купается в лучах славы. В Катаре Ивана предстала в шикарном облегающем платье с глубоким декольте. В этом наряде она поддерживала сборную Хорватии в матче против Марокко (0:0).

Девушка явно пренебрегла правилами поведения в Катаре. В них указано, что женщины должны одеваться скромно, носить свободную одежду, закрывающую плечи, колени, грудь и шею. Также категорически запрещались рубашки без рукавов, короткие платья, юбки и топы.

Некоторые из пользователей соцсетей были возмущены нарядами хорватской болельщицы.

Девушка не замедлила с ответом. "Это катастрофа!" - написала она в своих соцсетях. - "Мне жаль всех людей, которые не смогут поехать на чемпионат мира по футболу из-за худшей организации в истории. Понятно, почему так много людей не захотели участвовать в этом цирке!".

Отметим, что финалистка конкурса "Мисс Хорватия - 2016" родилась в Германии, но в детстве вместе с родителями перебралась на историческую родину.

Она периодически радует своих фанатов горячими публикациями на странице в Instagram.

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