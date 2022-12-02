Главный тренер сборной Бельгии подал в отставку после сенсационного вылета с ЧМ-2022

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес покинул свой пост, передают Vesti.kz.

Официальное заявление испанский специалист сделал на пресс-конференции после заключительного матча группового этапа.

Причиной стал сенсационный невыход команды в плей-офф чемпионата мира-2022 в Катаре.

Напомним, что сборная Бельгии выступала в группе F вместе с командами Марокко, Хорватии и Канады. Судьба путевок в 1/8 решалась в последнем туре.

Для выхода в плей-офф Бельгии нужно было выигрывать у Хорватии, но матч завершился нулевой ничьей.

В итоге дальше прошли Марокко и Хорватия, а Бельгия и Канада завершили выступление на турнире.

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