Главного тренера сборной Сербии упрекнули в неуважении после матча ЧМ-2022

Капитан сборной Бразилии по футбола Тьяго Силва после победы над Сербией (2:0) в первом туре чемпионата мира 2022 года в Катаре высказался о словах главного тренера сербов Драгана Стойковича перед игрой, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Перед этой встречей Стойкович, отвечая на вопрос о схеме 4-2-4 бразильцев, сказал следующее: "А что с защитой? Там будет кто-то сзади?".

А вот как на это отреагировал Силва, слова которого приводит Globo:

"Мы всегда радуемся, когда побеждаем со счетом 1:0 или со счетом 2:0. Но наше счастье состоит в том, что мы не страдаем сзади. И это важно, что мы не пропустили. Я не люблю много говорить или спорить, но их тренер сказал перед матчем: "Вы будете играть с четырьмя нападающими, а сзади есть кто-нибудь?".

Это неуважение. Мы не просим никого бояться нас, но проявите немного уважения! Если бы вы изучили нашу команду, вы бы увидели, что мы пропустили мало голов, независимо от того, играли ли мы в три или четыре нападающих".

28 ноября сыграют Камерун - Сербия, Бразилия - Швейцария. С турнирным положением команд в группе G можно ознакомиться здесь.

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