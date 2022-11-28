Германия вошла в историю после матча с Испанией на ЧМ-2022

Сборная Германии по футболу впервые в своей истории не одержала ни одной победы в первых двух матчах на чемпионате мира. Также немцы ни разу не сыграли на ноль в восьми официальных матчах в 2022 году, сообщает Opta Sports.

Альваро Мората выходил на замену в своих первых двух матчах на чемпионате мира и забил в обоих. До Мораты это удавалось только Мемфису Депаю в 2014 году и Рикардо Пелаэсу в 1998-м.

Жорди Альба отдал голевую передачу в обоих матчах на ЧМ-2022, в первых семи матчах на чемпионате мира у Альбы не было голевых передач.

Напомним, Германия в первом туре группового этапа ЧМ-2022 в Катаре уступила Японии (1:2), а во втором сыграла вничью с Испанией (1:1).

Матчи третьего тура в квартете Е пройдут 1 декабря. Сыграют Япония - Испания, Коста-Рика - Германия.

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