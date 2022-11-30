Гарет Бэйл сделал заявление о своем будущем после вылета Уэльса с ЧМ-2022

33-летний Гарет Бэйл рассказал, что продолжит играть за сборную Уэльса, несмотря на вылет команды с ЧМ-2022 по футболу в Катаре, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Я буду продолжать выступать за сборную, пока могу и пока мне это нужно.

Очевидно, что сейчас наступил трудный момент для команды, но мы должны идти вперед. В марте у нас стартует квалификационная кампания к Евро-2024", - приводит его слова BBC Sport.

Ранее ходили слухи, что Бэйл завершит карьеру в сборной после мундиаля в Катаре, первого для Уэльса с 1958 года.

Отметим, что Уэльс с 1 баллом финишировал на последнем месте в квартете B. Команда сыграла вничью с США (1:1) в первом туре групповой стадии, после чего проиграла Ирану (0:2) и Англии (0:3).