Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Vesti.kz требуется спортивный журналист
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Сборные ЧМ-2022
Комментарии

Гарет Бэйл сделал заявление о своем будущем после вылета Уэльса с ЧМ-2022

Гарет Бэйл сделал заявление о своем будущем после вылета Уэльса с ЧМ-2022
©fifa.com

33-летний Гарет Бэйл рассказал, что продолжит играть за сборную Уэльса, несмотря на вылет команды с ЧМ-2022 по футболу в Катаре, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Я буду продолжать выступать за сборную, пока могу и пока мне это нужно.

Очевидно, что сейчас наступил трудный момент для команды, но мы должны идти вперед. В марте у нас стартует квалификационная кампания к Евро-2024", - приводит его слова BBC Sport.

Ранее ходили слухи, что Бэйл завершит карьеру в сборной после мундиаля в Катаре, первого для Уэльса с 1958 года.

Отметим, что Уэльс с 1 баллом финишировал на последнем месте в квартете B. Команда сыграла вничью с США (1:1) в первом туре групповой стадии, после чего проиграла Ирану (0:2) и Англии (0:3).

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Бэйл Гарет ЧМ-2022 по футболу

Реклама

Реклама

Реклама

Новости

Реклама

Реклама

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 727 3 888 129

+7 700 388 81 09

pavel@tn.kz

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus