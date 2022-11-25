Гарет Бэйл призвал показать школьникам Уэльса матч ЧМ-2022 вместо уроков 

Звезда сборной Уэльса Гарет Бэйл призвал свою страну показать матч команды на ЧМ-2022 против Ирана вместо уроков. Он отметил, что участие в турнире в Катаре для национальной команды - это исторический момент.

"Поскольку матч начинается в 10 утра в Уэльсе, если бы я был одним из учителей, я бы позволил им посмотреть игру. Я надеюсь, что учителя это сделают. Это исторический момент в Уэльсе - быть на чемпионате мира. Некоторые из родителей, которых я знаю, хотят, чтобы дети посмотрели игру, но не хотят забирать их из школы. Поэтому я думаю, что многие школы включат игру, чтобы подбодрить нас и поддержать. Это мини-урок истории, и, надеюсь, он станет отличным поводом для всех", - цитирует Бэйла PlanetSport.

Напомним, что матч Уэльс - Иран на ЧМ-2022 состоится сегодня. В первой же игре турнира команда Бэйла сыграла вничью с США, сам футболист сравнял счет и увел свою команду от поражения.