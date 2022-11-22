В матче США - Уэльс состоялась первая на ЧМ-2022 ничья

Чемпионат мира по футболу, Групповой этап

Сборные США и Уэльса не сумели выявить победителя в матче чемпионата мира по футболу в Катаре, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча группы B, сыгранная в Аль-Райане, завершилась со счетом 1:1. Американцы первыми вышли вперед после гола Тимоти Веа (сына бывшего футболиста и 25-го президента Либерии Джорджа Веа-старшего), забитого на 36-й минуте.

Валлийцам удалось отыграться на 82-й минуте благодаря голу Гарета Бейла с пенальти.

Таким образом этот матч стал первым на ЧМ-2022, в котором была зафиксирована ничья.

Напомним, что в другом матче группы Англия со счетом 6:2 разгромила Иран.

В следующем туре Уэльс встретится с Ираном (25 ноября), а в ночь на 26-е сойдутся Англия и США.