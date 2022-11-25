Экс-форвард "Кайрата" назвал соперника сборной Бразилии по финалу ЧМ-2022

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Бразильский нападающий Вагнер Лав поделился с Metaratings.ru впечатлениями от победного дубля соотечественника Ришарлисона в матче с Сербией (2:0) и предположил, кого Бразилия победит в финале ЧМ-2022 в Катаре.
"Ришарлисон сделал то, что от него ожидали. Два гола в дебютном матче - это очень хороший старт!
Кого Бразилия победит в финале чемпионата мира? Я думаю, это будет Франция. Мы встретимся в решающем матче против Франции", - рассказал Вагнер Лав.
Вагнер Лав провел за сборную Бразилии 20 матчей и забил четыре гола. Футболист хорошо знаком казахстанским болельщикам по выступлениям за "Кайрат" в период 2020-2021 годов.
28 ноября сыграют Камерун - Сербия, Бразилия - Швейцария. С турнирным положением команд в группе G можно ознакомиться здесь.
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