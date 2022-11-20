Буффон удивил выбором сборной на ЧМ-2022 по футболу

Легендарный итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон, сборная которого не участвует в ЧМ-2022 по футболу, признался, что с детства симпатизировал Камеруну, поэтому будет поддерживать эту команду в Катаре, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Первое, что мне приходит на ум, - это незаинтересованность. Если бы Италия попала на чемпионат мира, другое дело. За кого буду болеть в ее отсутствие? Назову команду, которая не является фаворитом, но которой симпатизирую давно. Для меня это с детства был Камерун", - приводит слова Буффона O Jogo.

Напомним, Камерун в группе G сыграет против Сербии, Бразилии и Швейцарии.

Мундиаль пройдет с 20 ноября по 18 декабря.

С полным расписанием трансляций ЧМ-2022 в Казахстане можно ознакомиться по этой ссылке.

Прямая трансляция церемонии открытия и матча Катар - Эквадор ЧМ-2022 по футболу

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