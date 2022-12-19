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Новости спорта Сборные ЧМ-2022
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Бэйл и Карраско. Названа символическая сборная худших игроков ЧМ-2022

Бэйл и Карраско. Названа символическая сборная худших игроков ЧМ-2022
©FIFA

Известное французское издание L’Equipe назвало символическую команду худших игроков, выступивших на ЧМ-2022 в Катаре, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Самыми известными в этом списке оказались Гарет Бэйл из сборной Уэльса и Янник Карраско, представляющий команду Бельгии. Их сборные не сумели пробиться в плей-офф.

Вратарь: Уэйн Хеннесси (Уэльс, "Ноттингем Форест");

Защитники: Мэтти Кэш (Польша, "Астон Вилла"), Хоссейн Канаанизадеган (Иран, "Аль-Ахли"), Буалем Хухи (Катар, "Аль-Садд").

Полузащитники: Янник Карраско (Бельгия, "Атлетико"), Роберт Сков (Дания, "Хоффенхайм"), Крыстян Белик (Польша, "Бирмингем"), Петр Зелиньски (Польша, "Наполи"), Гарет Бэйл (Уэльс, "Лос-Анджелес"), Крепен Диатта (Сенегал, "Монако").

Нападающий: Антони Контрерас (Коста-Рика, "Эредиано").

Модрича не включили в символическую сборную ЧМ-2022

Напомним, чемпионом мира стала сборная Аргентины. Команда Франции завоевала серебряные награды, хорватские футболисты заняли третье место.

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Метки:
ЧМ-2022 по футболу Чемпионат мира по футболу

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