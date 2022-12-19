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Реклама Новости спорта Сборные ЧМ-2022 Сегодня 19:39 Комментарии Модрича не включили в символическую сборную ЧМ-2022 ©twitter.com/lukamodric10 Аналитический портал Opta представил собственный вариант символической сборной ЧМ-2022 в Катаре, сообщает корреспондент Vesti.kz. Примечательно, что в этом списке не оказалось лидера сборной Хорватии Луки Модрича. При этом два других хорвата - вратарь Доминик Ливакович и защитник Йошко Гвардиол - вошли в состав. Вратарь: Доминик Ливакович (Хорватия). Защитники: Ашраф Хакими (Марокко), Йошко Гвардиол (Хорватия), Маркиньос (Бразилия), Тео Эрнандес (Франция). Полузащитники: Бруну Фернандеш (Португалия), Антуан Гризманн (Франция), Орельен Тчуамени (Франция). Нападающие: Хулиан Альварес (Аргентина), Лионель Месси (Аргентина), Килиан Мбаппе (Франция). 𝐖𝐨𝐫𝐥𝐝 𝐂𝐮𝐩 𝟐𝟎𝟐𝟐: 𝐓𝐡𝐞 𝐑𝐞𝐯𝐢𝐞𝐰 🏆



With huge thanks to @OptaJoe and their excellent team of data magicians, we're able to look back at the 2022 World Cup.



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➡️ Our Opta-powered Team of the Tournament.#FIFAWorldCup | #Qatar2022 — Opta Analyst (@OptaAnalyst) December 19, 2022 Отметим, что сборная Хорватии заняла третье место на ЧМ-2022. Чемпионом мира стала Аргентина, обыгравшая в финале Францию. Поделиться в соц. сетях:











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