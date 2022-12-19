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Новости спорта Сборные ЧМ-2022
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Модрича не включили в символическую сборную ЧМ-2022

Модрича не включили в символическую сборную ЧМ-2022
©twitter.com/lukamodric10

Аналитический портал Opta представил собственный вариант символической сборной ЧМ-2022 в Катаре, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Примечательно, что в этом списке не оказалось лидера сборной Хорватии Луки Модрича. При этом два других хорвата - вратарь Доминик Ливакович и защитник Йошко Гвардиол - вошли в состав.

Вратарь: Доминик Ливакович (Хорватия).

Защитники: Ашраф Хакими (Марокко), Йошко Гвардиол (Хорватия), Маркиньос (Бразилия), Тео Эрнандес (Франция).

Полузащитники: Бруну Фернандеш (Португалия), Антуан Гризманн (Франция), Орельен Тчуамени (Франция).

Нападающие: Хулиан Альварес (Аргентина), Лионель Месси (Аргентина), Килиан Мбаппе (Франция).

Отметим, что сборная Хорватии заняла третье место на ЧМ-2022. Чемпионом мира стала Аргентина, обыгравшая в финале Францию.

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Метки:
Модрич Лука ЧМ-2022 по футболу Чемпионат мира по футболу Хорватия

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