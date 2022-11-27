Бензема получит медаль в случае победы сборной Франции на ЧМ-2022

Нападающий "Реала" Карим Бензема, пропускающий чемпионат мира, все равно получит медаль, если сборная Франции выиграет турнир, передает RMC Sport.

Футболист получил травму на тренировке во время подготовки к ЧМ-2022 и был вынужден покинуть расположение сборной.

Другого игрока на замену Бензема французы не вызывали. А значит, заявили в ФИФА, он формально остается частью команды и в случае успеха станет обладателем медали.

Напомним, сборная Франции досрочно вышла в плей-офф. Она является действующим чемпионом мира.

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