Аргентина рискует лишиться важного форварда перед ЧМ-2022 по футболу

Форвард сборной Аргентины по футболу Пауло Дибала может пропустить чемпионат мира 2022 года, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации Corriere dello Sport, нападающий "Ромы" получил травму в матче девятого тура чемпионата Италии с "Лечче" (2:1) во время исполнения пенальти.

Дибала отличился на 48-й минуте, но практически сразу после этого захромал и был заменен. Главный тренер "Ромы" Жозе Моуринью вот как прокомментировал повреждение своего игрока: "Как у него дела? Плохо, если не сказать, что очень и очень плохо. Увидеть его снова на поле до 2023 года? Я не врач, я не разговаривал с врачом, но по своему опыту, по тому, как я его видел и что он мне сказал, могу сказать, что это сложно".

Напомним, что ЧМ пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Аргентины в квартете С сыграет с Мексикой, Польшей и Саудовской Аравией.

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