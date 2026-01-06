Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Головкин озвучил главные цели World Boxing в 2026 году

Геннадий Головкин. ©НОК РК

Президент организации World Boxing, казахстанец Геннадий Головкин рассказал о ключевых целях и задачах, которые ставит перед собой руководство федерации в 2026 году, передают Vesti.kz.

Бывший чемпион мира по боксу в среднем весе подчеркнул, что центральное место в стратегии развития WB будут занимать спортсмены и защита их интересов.

"Спортсмены — это сердце и главная задача World Boxing. Мы будем последовательно усиливать их роль в нашей системе управления, обеспечивать прозрачные и справедливые пути отбора и квалификации, а также защищать их права и интересы. Особое внимание будет уделяться физическому и психологическому благополучию спортсменов, а также их полноценному участию в консультативных и представительных структурах", — цитирует слова Голвокина пресс-служба World Boxing.

Головкин отметил важность прозрачных механизмов управления, справедливых квалификационных процедур и расширения участия спортсменов в принятии ключевых решений. По его словам, именно эти принципы должны стать основой долгосрочного развития организации.

"Вы все знаете, что я человек дела, а не слов. Я намерен поддерживать постоянный контакт со всеми нашими членами и с нетерпением жду тесной совместной работы со всеми вами в предстоящем году. Я уверен, что вместе мы заложим прочный фундамент для устойчивого и успешного будущего World Boxing. Желаю всем нам сильного, сплочённого и успешного 2026 года — года напряжённой работы, реального прогресса и общих достижений", — добавил казахстанец.

Напомним, Геннадий Головкин был избран президентом World Boxing в конце 2025 года. Ранее он занимал пост председателя олимпийской комиссии организации и принимал активное участие в формировании её стратегического курса.

Также Головкин является президентом Национального олимпийского комитета Казахстана.

