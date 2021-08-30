Фанаты экс-чемпиона UFC и популярного видеоблогера подрались прямо на трибунах

В ночь на 30 августа в Кливленде (США) было жарко не только на ринге, в котором сошлись бывший чемпион UFC в полусреднем весе Тайрон Вудли и видеоблогер Джейк Пол, но и на трибунах арены. В сети появилось видео, на котором запечатлена драка между фанатами двух хедлайнеров вечера боев, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сам поединок завершился победой Пола раздельным решением судей. Бой продлился восемь раундов. Пол одержал очередную, уже четвертую победу в карьере. Что касается Вудли, то для него это было первое выступление по правилам бокса.

Отметим, что после окончания поединка Вудли потребовал у соперника реванш. Пол ответил, что согласиться на это лишь в том случае, если Тайрон набьет на своем теле тату с надписью "Я люблю Джейка Пола". Как ни странно, но побежденный экс-чемпион UFC на такие условия согласился.

Напомним, что Тайрон уже не является бойцом UFC. Его уволили в апреле этого года после четвертого подряд поражения.

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