Роналду стал акционером ММА-промоушена и объяснил своё решение

Нападающий "Аль-Насра" и сборной Португалии Криштиану Роналду стал акционером испанского ММА-промоушена Way of Warrior, передают Vesti.kz.
Подробности он привел у себя в соцсетях:
"Рад поделиться важной новостью: я стану акционером WOW FC. Мы разделяем ценности, в которые я искренне верю: дисциплина, уважение, стойкость и постоянное стремление к совершенству.
WOW FC создает что-то уникальное и мощное, и я горжусь тем, что присоединяюсь к этому проекту, чтобы помочь вывести этот вид спорта на новый уровень и вдохновить следующее поколение".
I’m excited to share some big news: I will become a shareholder of @wowfcmma! We share values I truly believe in - discipline, respect, resilience, and the constant pursuit of excellence.— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) November 27, 2025
WOW FC is building something unique and powerful, and I’m proud to join this project to… pic.twitter.com/mMP7HlBucc
В нынешнем сезоне форвард сыграл 12 матчей, забив 11 голов и отдав две результативные передачи.
