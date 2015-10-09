Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Роналду стал акционером ММА-промоушена и объяснил своё решение

Нападающий "Аль-Насра" и сборной Португалии Криштиану Роналду стал акционером испанского ММА-промоушена Way of Warrior, передают Vesti.kz.

Подробности он привел у себя в соцсетях:

"Рад поделиться важной новостью: я стану акционером WOW FC. Мы разделяем ценности, в которые я искренне верю: дисциплина, уважение, стойкость и постоянное стремление к совершенству.

WOW FC создает что-то уникальное и мощное, и я горжусь тем, что присоединяюсь к этому проекту, чтобы помочь вывести этот вид спорта на новый уровень и вдохновить следующее поколение".

Ранее Роналду сделал роскошный подарок игрокам сборной Португалии, подробности - по ссылке.

В нынешнем сезоне форвард сыграл 12 матчей, забив 11 голов и отдав две результативные передачи.

