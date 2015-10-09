Криштиану Роналду сделал роскошный подарок игрокам сборной Португалии: не забыл и Жоту

Нападающий саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду отметил историческое достижение сборной Португалии поистине королевским жестом. В честь победы в Лиге наций звёздный футболист преподнес всем партнерам по национальной команде эксклюзивные часы, сообщают Vesti.kz со ссылкой на SIC Noticias.

По данным источников, Роналду сделал индивидуальный заказ у своего друга, знаменитого ювелира Джейкоба Арабо. Ценные подарки футболисты получили непосредственно перед матчем квалификации чемпионата мира-2026 против сборной Армении, который португальцы выиграли со счетом 9:1.

Также Криштиану направил один из комплектов семье погибшего летом в автокатастрофе экс-полузащитника "Ливерпуля" Диогу Жоты.

Фотографии часов опубликовала изготовившая их компания в социальных сетях. Они оснащены скелетонизированным циферблатом, на котором изображены герб Португальской футбольной федерации и трофей Лиги наций. На обратной стороне украшения располагается надпись "Чемпионы Лиги наций — 2025". Такая модель выпущена ограниченным тиражом в 35 экземпляров.

В июне 2025 года сборная Португалии под руководством Роберто Мартинеса стала первой командой, которой удалось дважды завоевать трофей Лиги наций, повторив свой успех 2019 года. В финале Лиги наций португальцы обыграли в серии пенальти Испанию (2:2, 5:3).