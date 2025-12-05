Звёздный футболист провёл ЧМ-2026 с переломом позвоночника

Защитник сборной Франции по футболу и лондонского "Арсенала" Вильям Салиба выступал на чемпионате мира-2026 с переломом позвоночника, сообщают Vesti.kz.

По информации RMC Sport, футболист получил травму примерно за два месяца до начала турнира в одном из матчей чемпионата Англии. На ЧМ-2026 Салиба принимал обезболивающие препараты, получал инъекции и ежедневно проходил специальные процедуры под наблюдением медицинского штаба сборной Франции. Также защитник пропускал часть командных тренировок.

Салиба был заменён на 30-й минуте полуфинального матча против сборной Испании (0:2) из-за боли в спине, вместо него на поле вышел Максанс Лакруа. До этого он сыграл пять встреч на мундиале.

По данным L'Equipe, французу предстоит дополнительное медицинское обследование, по итогам которого будет принято решение об операции. Хирургическое вмешательство считается наиболее вероятным вариантом. В этом случае футболист может пропустить от четырех до пяти месяцев.

25-летний Салиба вышел в стартовом составе в шести матчах сборной Франции из семи на ЧМ-2026 и не отметился результативными действиями. По итогам клубного сезона защитник вместе с "Арсеналом" стал чемпионом Англии и дошел до финала Лиги чемпионов.

Ранее стало известно, что в сборной Франции "отказываются" играть в матче за третье место ЧМ-2026 против Англии.

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