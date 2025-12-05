Ченнинг Татум стал одним из самых заметных зрителей матча третьего тура группового этапа чемпионата мира-2026 по футболу между сборными Норвегии и Франции, сообщают Vesti.kz. Известный американский актёр появился на трибунах в образе Эрлинга Холанда.

Для своего перформанса Татум надел игровую футболку сборной Норвегии и светлый парик, максимально копируя внешний вид нападающего "Манчестер Сити".

Такой образ не случаен: ранее Татум исполнил роль двойника норвежского форварда в рекламной кампании. На стадионе актёр охотно фотографировался с фанатами.

Напомним, что сам Холанд на поле в этом матче не вышел , оставшись в запасе. Норвегия проиграла Франции со счетом 1:4 и вышла в плей-офф со второго места в группе.

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