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ЧМ-2026
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Звезда Голливуда прикинулся Эрлингом Холандом и обманул фанатов на ЧМ-2026

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Звезда Голливуда прикинулся Эрлингом Холандом и обманул фанатов на ЧМ-2026 Эрлинг Холанд. Фото: depositphotos/operations@newsimages.co.uk©

Ченнинг Татум стал одним из самых заметных зрителей матча третьего тура группового этапа чемпионата мира-2026 по футболу между сборными Норвегии и Франции, сообщают Vesti.kz. Известный американский актёр появился на трибунах в образе Эрлинга Холанда.

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Ченнинг Татум стал одним из самых заметных зрителей матча третьего тура группового этапа чемпионата мира-2026 по футболу между сборными Норвегии и Франции, сообщают Vesti.kz. Известный американский актёр появился на трибунах в образе Эрлинга Холанда.

Для своего перформанса Татум надел игровую футболку сборной Норвегии и светлый парик, максимально копируя внешний вид нападающего "Манчестер Сити". 



Такой образ не случаен: ранее Татум исполнил роль двойника норвежского форварда в рекламной кампании. На стадионе актёр охотно фотографировался с фанатами.


Напомним, что сам Холанд на поле в этом матче не вышел, оставшись в запасе. Норвегия проиграла Франции со счетом 1:4 и вышла в плей-офф со второго места в группе. 

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