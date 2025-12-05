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ЧМ-2026
Сегодня 16:17
 

Защитник сборной Испании сделал неожиданное признание о Месси

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Защитник сборной Испании сделал неожиданное признание о Месси ©depositphotos.com

Защитник сборной Испании и "Барселоны" Пау Кубарси признался, что мечтает встретиться с Лионелем Месси в финале чемпионата мира 2026 года, передают Vesti.kz

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Защитник сборной Испании и "Барселоны" Пау Кубарси признался, что мечтает встретиться с Лионелем Месси в финале чемпионата мира 2026 года, передают Vesti.kz

По словам молодого испанца, сам факт выхода в финал уже стал бы исполнением мечты, а возможность сыграть в решающем матче против одного из величайших футболистов в истории сделала бы этот момент по–настоящему особенным.

"Это была бы настоящая мечта. Прежде всего потому, что это означало бы, что я играю в финале чемпионата мира и получаю шанс побороться за трофей.

А если бы нашим соперником оказался Месси, это стало бы воплощением моей детской мечты", – цитируют Кубарси Diario Sport.

Футболист также рассказал, что с ранних лет восхищался аргентинцем. По его словам, вся его семья всегда болела за "Барселону", а Месси был главным кумиром в доме.

"Да, Лео – мой кумир. Вся моя семья поддерживала "Барселону", и с самого детства он был для нас примером. Я очень хочу однажды познакомиться с ним лично", – признался защитник.

Несмотря на огромное уважение к восьмикратному обладателю "Золотого мяча", Кубарси подчеркнул, что в случае встречи в финале его цель останется неизменной.

"Конечно, мы верим, что сможем победить. Именно ради этого мы работаем и идем вперед", – отметил испанец.

Турнирное положение и следующий матч

В третьем туре группового этапа Испания встретится со сборной Уругвая. Матч запланирован на 27 июня.

Группа H после 2–го тура:

Испания – 4 очка;
Уругвай – 2;
Кабо–Верде – 2;
Саудовская Аравия – 1.

Чемпионат мира-2026 продолжается в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля.

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Чемпионат мира 2026   •   Мексика, Сапопан   •   Групповой этап, мужчины
27 июня 05:00   •   не начат
Уругвай
Уругвай
- : -
Испания
Испания
Кто победит в основное время?
Уругвай
Ничья
Испания
Проголосовало 29 человек

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