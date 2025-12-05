Защитник сборной Испании сделал неожиданное признание о Месси

Защитник сборной Испании и "Барселоны" Пау Кубарси признался, что мечтает встретиться с Лионелем Месси в финале чемпионата мира 2026 года, передают Vesti.kz.
По словам молодого испанца, сам факт выхода в финал уже стал бы исполнением мечты, а возможность сыграть в решающем матче против одного из величайших футболистов в истории сделала бы этот момент по–настоящему особенным.
"Это была бы настоящая мечта. Прежде всего потому, что это означало бы, что я играю в финале чемпионата мира и получаю шанс побороться за трофей.
А если бы нашим соперником оказался Месси, это стало бы воплощением моей детской мечты", – цитируют Кубарси Diario Sport.
Футболист также рассказал, что с ранних лет восхищался аргентинцем. По его словам, вся его семья всегда болела за "Барселону", а Месси был главным кумиром в доме.
"Да, Лео – мой кумир. Вся моя семья поддерживала "Барселону", и с самого детства он был для нас примером. Я очень хочу однажды познакомиться с ним лично", – признался защитник.
Несмотря на огромное уважение к восьмикратному обладателю "Золотого мяча", Кубарси подчеркнул, что в случае встречи в финале его цель останется неизменной.
"Конечно, мы верим, что сможем победить. Именно ради этого мы работаем и идем вперед", – отметил испанец.
Турнирное положение и следующий матч
В третьем туре группового этапа Испания встретится со сборной Уругвая. Матч запланирован на 27 июня.
Группа H после 2–го тура:
Испания – 4 очка;
Уругвай – 2;
Кабо–Верде – 2;
Саудовская Аравия – 1.
Чемпионат мира-2026 продолжается в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля.
Винисиус переписал историю сборной Бразилии на ЧМ–2026
Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!
Реклама