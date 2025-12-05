Винисиус переписал историю сборной Бразилии на ЧМ-2026

Вингер сборной Бразилии Винисиус Жуниор вписал своё имя в историю национальной команды на чемпионатах мира, сообщают Vesti.kz со ссылкой на ESPN.

На ЧМ-2026 бразилец отличился во всех трёх матчах группового этапа и стал лишь пятым футболистом в истории "селесао", которому удалось добиться такого результата.

Свою голевую серию Винисиус начал во встрече с Марокко (1:1), поразив ворота соперника на 32-й минуте. Затем он отметился голом в матче против Гаити (3:0), забив в компенсированное к первому тайму время. В заключительном туре группового этапа с Шотландией (3:0) форвард оформил дубль, отличившись на седьмой и 45+3-й минутах.

Ранее подобное достижение покорялось лишь четырём легендам бразильского футбола — Жаирзиньо (1970), Ромарио (1994), Роналдо (2002) и Ривалдо (2002).

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!