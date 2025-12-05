Испания и Бельгия назвали стартовые составы на один из самых ожидаемых четвертьфиналов чемпионата мира-2026 по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Матч пройдет сегодня, в ночь на 11 июля, в Лос-Анджелесе (США) и начнется в 00:00 по казахстанскому времени. Главным арбитром встречи назначен англичанин Майкл Оливер.

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Состав сборной Испании: Унаи Симон, Педро Порро, Эмерик Ляпорт, Пау Кубарси, Марк Кукурелья, Фабиан Руис, Алекс Баэна, Родри, Дани Ольмо, Ламин Ямаль и Микель Оярсабаль.

Состав сборной Бельгии: Тибо Куртуа, Брэндон Мехеле, Максим Де Кейпер, Тимоти Кастань, Натан Нгой, Кевин Де Брюйне, Юри Тилеманс, Николя Раскин, Леандро Троссард, Жереми Доку и Шарль Де Кетеларе.

Напомним, что победитель противостояния выйдет в полуфинал мундиаля, где сыграет против сборной Франции, которая ранее в 1/4-й выбила Марокко.

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