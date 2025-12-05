"Все будет по-другому". Касильяс оценил полуфинал Испания - Франция на ЧМ-2026

Бывший вратарь сборной Испании Икер Касильяс поделился ожиданиями от полуфинального матча чемпионата мира-2026 по футболу, в котором его соотечественники встретятся с Францией, сообщают Vesti.kz.

По мнению экс-голкипера "красной фурии", обе сборные пока не показали на турнире свой максимум. От полуфинала он ожидает другой уровень игры.

"У меня такое ощущение, что и Франция, и Испания показали примерно 70 процентов от своего уровня. Во вторник все будет совсем по-другому! Какой же это будет матч!" - написал Касильяс в социальной сети X.

Me da que tanto Francia como España han jugado al 70% de su nivel. El martes va a ser muy diferente! Vaya partido se viene! — Iker Casillas (@IkerCasillas) July 10, 2026

Напомним, путевку в финал чемпионата мира Испания и Франция разыграют в ночь на 15 июля по казахстанскому времени. Второй финалист определится в противостоянии победителей четвертьфиналов Норвегия - Англия и Аргентина - Швейцария.

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