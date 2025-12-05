Вратарь сборной Парагвая Орландо Хиль признан лучшим игроком матча 1/8 финала чемпионата мира-2026 по футболу против Франции, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча завершилась минимальной победой французов со счетом 1:0. Единственный мяч забил капитан Килиан Мбаппе, который вывел свою команду в четвертьфинал турнира.

Несмотря на поражение Парагвая, именно Хиль был удостоен награды лучшему игроку матча от ФИФА.

В четвертьфинале чемпионата мира сборная Франции встретится с Марокко, которая ранее уверенно обыграла Канаду со счетом 3:0.

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