Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
| 1XBET - ставки на спорт |

Реклама

ЧМ-2026
Сегодня 06:57
 

Вратарь Парагвая получил награду лучшему игроку матча с Францией

  Комментарии

Поделиться
Вратарь Парагвая получил награду лучшему игроку матча с Францией Орландо Хиль на ЧМ-2026. Фото: thenews2.com©

Вратарь сборной Парагвая Орландо Хиль признан лучшим игроком матча 1/8 финала чемпионата мира-2026 по футболу против Франции, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Поделиться

Вратарь сборной Парагвая Орландо Хиль признан лучшим игроком матча 1/8 финала чемпионата мира-2026 по футболу против Франции, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча завершилась минимальной победой французов со счетом 1:0. Единственный мяч забил капитан Килиан Мбаппе, который вывел свою команду в четвертьфинал турнира.

Несмотря на поражение Парагвая, именно Хиль был удостоен награды лучшему игроку матча от ФИФА.


В четвертьфинале чемпионата мира сборная Франции встретится с Марокко, которая ранее уверенно обыграла Канаду со счетом 3:0.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Реклама

Живи спортом!