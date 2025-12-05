Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
ЧМ-2026
Сегодня 20:33
 

Во Франции сделали заявление о бойкоте ЧМ-2026 по футболу

Во Франции сделали заявление о бойкоте ЧМ-2026 по футболу Сборная Франции по футболу. ©Depositphotos/Dziurek

Министр спорта Франции Марина Феррари прокомментировала возможность бойкота национальной сборной страны чемпионата мира по футболу 2026 года, который пройдет летом в США, Канаде и Мексике, передают Vesti.kz со ссылкой на "Чемпионат".

Спорт и политика — отдельные вещи

Феррари отметила - может произойти всё что угодно, однако на данный момент такой вопрос не рассматривается.

"На том этапе, о котором мы сейчас говорим, со стороны нашего министерства нет желания бойкотировать это крупное соревнование. Конечно, я не предрешаю всё, что может произойти. Я хочу, чтобы мы отделили спорт и соревнования от политики, но также слышала голоса, звучавшие со стороны определённых политических блоков, по поводу бойкота. Чемпионат мира по футболу — чрезвычайно важный момент для всех любителей спорта", — цитирует слова министра RMC Sport.

Причины обсуждений о бойкоте

Ранее сообщалось, что ряд европейских сборных обсуждает возможность бойкота ЧМ-2026 из-за напряжённых отношений стран ЕС с президентом США Дональдом Трампом.

О турнире

Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдёт с 11 июня по 19 июля и впервые в истории состоится сразу в трёх странах — США, Мексике и Канаде.

Зидан начал официальные переговоры с новой командой

