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ЧМ-2026
Сегодня 09:30
 

Видеообзор волевой победы Египта на ЧМ-2026 с голом Салаха

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Видеообзор волевой победы Египта на ЧМ-2026 с голом Салаха ©instagram.com/egyptnt

Сборная Египта по футболу одержала волевую победу над Новой Зеландией во втором туре группового этапа на чемпионате мира 2026 года, проходящем в США, Канаде и Мексике, передают Vesti.kz.

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Сборная Египта по футболу одержала волевую победу над Новой Зеландией во втором туре группового этапа на чемпионате мира 2026 года, проходящем в США, Канаде и Мексике, передают Vesti.kz.

Встреча квартета G прошла в Ванкувере и завершилась со счётом 3:1 в пользу египтян.

При этом первыми успеха добились новозеландцы усилиями Финна Сермана на 15-й минуте. На это "фараоны" ответили точными ударами Мостафы Зико, Мохамеда Салаха и Трезеге на 58-й, 67-й и 82-й минутах соответственно.

Группа G

• Египет - 4 очка
• Иран - 2
• Бельгия - 2
• Новая Зеландия - 1

В третьем туре, 27 июня, сыграют Египет - Иран и Новая Зеландия - Бельгия.

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Чемпионат мира 2026   •   США, Хьюстон   •   Групповой этап, мужчины
23 июня 22:00   •   не начат
Португалия
Португалия
- : -
Узбекистан
Узбекистан
Кто победит в основное время?
Португалия
Ничья
Узбекистан
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