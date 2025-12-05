Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча группового этапа чемпионата мира, в котором вничью сыграли команды Бельгии и Египта.

Как сообщают Vesti.kz, встреча завершилась со счетом 1:1. При этом Египет первым забил и мог одержать историческую победу, но все испортил автоголом.

В группе G, помимо Египта и Бельгии, также выступают Новая Зеландия и Иран, но они пока свой матч не сыграли. В плей-офф по итогам группового этапа выйдут команды, занявшие в своих квартетах первые и вторые места, также восемь лучших сборных среди тех, кто станут третьими.

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