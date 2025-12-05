Предлагаем вашему вниманию видеообзор победы сборной Англии над ДР Конго в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026 по футболу.

Как сообщают Vesti.kz, встреча прошла в Атланте (США) и завершилась победой англичан со счетом 2:1. При этом команда Томаса Тухеля пропустила на седьмой минуте и не могла сравнять долгое время. Уже в концовке матча команду спас Харри Кейн, оформивший дубль.

Сборная Англии вышла в 1/8 финала ЧМ-2026, где теперь сыграет против Мексики.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!