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ЧМ-2026
Вчера 02:35
 

Видеообзор матча: как Харри Кейн принес Англии победу над Конго

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Видеообзор матча: как Харри Кейн принес Англии победу над Конго Фото: depositphotos/thenews2.com©

Предлагаем вашему вниманию видеообзор победы сборной Англии над ДР Конго в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026 по футболу.

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Предлагаем вашему вниманию видеообзор победы сборной Англии над ДР Конго в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026 по футболу.

Как сообщают Vesti.kz, встреча прошла в Атланте (США) и завершилась победой англичан со счетом 2:1. При этом команда Томаса Тухеля пропустила на седьмой минуте и не могла сравнять долгое время. Уже в концовке матча команду спас Харри Кейн, оформивший дубль.

Сборная Англии вышла в 1/8 финала ЧМ-2026, где теперь сыграет против Мексики.

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