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ЧМ-2026
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Видеообзор матча Австрия - Иордания с историческим голом на ЧМ-2026

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Видеообзор матча Австрия - Иордания с историческим голом на ЧМ-2026 ©x.com/oefb1904

Представляем вашему вниманию видеообзор матча первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором встречались сборные Австрии и Иордании, передают Vesti.kz.

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Представляем вашему вниманию видеообзор матча первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором встречались сборные Австрии и Иордании, передают Vesti.kz.

Встреча команд группы J прошла на стадионе "Левайс" в Санта-Кларе (США) и завершилась со счётом 3:1 в пользу австрийцев.

В составе победителей отличились Романо Шмид (20-я минута) и Марко Арнаутович (90+12, с пенальти).

У Иордании мяч забил Али Олван (50-я) - он стал автором первого гола в истории сборной на чемпионате мира. Также на 76-й минуте защитник иорданцев Язан Аль-Араб поразил свои ворота.

Сборная Австрии в восьмой раз участвует в чемпионате мира и впервые с 1998 года, лучший результат команды - бронза в 1954 году. Сборная Иордании пробилась в финальную часть первенства мира впервые в своей истории.
 
В следующем туре сборная Австрии 22 июня сыграет с командой Аргентины, а иорданцы в этот же день встретятся с алжирцами.

Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран — США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.

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Чемпионат мира 2026   •   Мексика, Сапопан   •   Групповой этап, мужчины
19 июня 06:00   •   не начат
Мексика
Мексика
- : -
Южная Корея
Южная Корея
Кто победит в основное время?
Мексика
Ничья
Южная Корея
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