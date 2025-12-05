Автогол и пенальти 102-й минуте решили исход матча Австрия - Иордания на ЧМ-2026

Завершился матч первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором встречались сборные Австрии и Иордании, передают Vesti.kz.

Встреча команд группы J прошла на стадионе "Левайс" в Санта-Кларе (США) и завершилась со счётом 3:1 в пользу австрийцев.

Счёт в матче на 20-й минуте игры открыл Романо Шмид, точно пробив от радиуса чужой штрафной в дальнюю девятку.

Иорданцы отыгрались в начале второго тайма. На 50-й минуте отличился Али Олван.

На 76-й минуте Австрия вышла вперёд, но не без помощи соперника - защитник иорданцев Язан Аль-Араб головой срезал мяч в собственные ворота.

Точку в матче поставил Марко Арнаутович, реализовавший пенальти на 90+12 минуте.

Следующий матч сборная Австрии проведёт 22 июня с Аргентиной, которая ранее разгромила Алжир (3:0) благодаря хет-трику Лионеля Месси. Иордания сыграет с Алжиром 23 июня.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

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